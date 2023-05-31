Яна Поплавская высказалась о Пугачёвой и Макаревиче* в Израиле: престарелые фрики

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса и телеведущая Яна Поплавская высказала своё мнение по поводу появления уехавшей из России певицы Аллы Пугачёвой на концерте иноагента Андрея Макаревича* в Израиле. Она охарактеризовала их двумя словами.

Фото: tvcenter.ru

Ведущая заявила в своём Telegram, что такие люди позорят старость, которая приходит ко всем, и в ней нет ничего оскорбительного.

"Огромные животы, перешитые до неузнаваемости лица", — отметила Поплавская.

Она добавила, что с возрастом люди должны становиться примером для молодого поколения.

"Какое наследие оставят эти престарелые фрики?… Что сделали трясущиеся существа на сцене? Песни были хороши, но они их пели, чтобы заработать деньги для себя. Вот и пусть живут вне нашей страны. Мы успешно справляемся без них. Нам стало легче без них", — заключила актриса.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 14.04.2023.

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