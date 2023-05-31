Актёр Анатолий Белый после начала СВО на Украине уехал из России, осудив действия ВС РФ в соседней стране. Артист обосновался в Израиле, где учит иврит и колесит по миру с гастролями, несогласного.
Telegram-канал "Самые СЛИВки" опубликовал отрывок из российского сериала "Кошка", где Белый исполняет исполняет роль следователя, который слишком много о себе мнит. Носит щетину и за спиной у семьи крутит романы со стажёрками на работе.
"Ты не реалист, ты мудак!" — такой фразой обращается начальник к герою Анатолия Белого.
Авторы публикации отмечают, что для создателей картины опальные актёры — большая головная боль. Однако на этот раз Белого не стали вырезать или замазывать, так как проект вовсю находится в работе.
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Издание РИА Новости опубликовало список российских телеведущих, которые выступили против СВО на Украине или заняли нейтральную позицию, уйдя в тень.