Сбежавший в Израиль актёр РФ Анатолий Белый вновь появился на ТВ: вернулся с чёрного входа

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Анатолий Белый после начала СВО на Украине уехал из России, осудив действия ВС РФ в соседней стране. Артист обосновался в Израиле, где учит иврит и колесит по миру с гастролями, несогласного.

Фото: eg.ru

Telegram-канал "Самые СЛИВки" опубликовал отрывок из российского сериала "Кошка", где Белый исполняет исполняет роль следователя, который слишком много о себе мнит. Носит щетину и за спиной у семьи крутит романы со стажёрками на работе.

"Ты не реалист, ты мудак!" — такой фразой обращается начальник к герою Анатолия Белого.

Авторы публикации отмечают, что для создателей картины опальные актёры — большая головная боль. Однако на этот раз Белого не стали вырезать или замазывать, так как проект вовсю находится в работе.

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