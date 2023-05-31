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РИА Новости составило список самых успешных "роковых" блондинок в России и мире

1:44
Шоу-бизнес

Светловолосых женщин почему-то принято было считать легкомысленными и недалёкими. На тему интеллектуальных способностей блондинок придумано много шуток и анекдотов. Однако некоторым из российских и западных звёзд данный стереотип удалось сломать и добиться успеха. Список их опубликовало РИА Новости.

РИА Новости составило список самых успешных "роковых" блондинок в России и мире
Фото: smotrim.ru

Интересно, что не все были блондинками от рождения. Так, Полина ГагаринаАнастасия Ивлеева и Анна Асти (Дзюба) — бывшие брюнетки.

Первая стала звездой после победы на "Фабрике", она похудела на 40 килограммов и перекрасилась в холодный блонд.

Вторая добилась известности благодаря коротким шуточным роликам в Сети и перевоплотилась в дерзкую блондинку.

Дзюба после распада группы Artic&Asti в 2021-м начала сольную карьеру, заодно кардинально изменив имидж, и превратилась в роковую блондинку.

Певица Валерия от природы была светло-русая, но неоднократно за более чем 30-летнюю карьеру экспериментировала с имиджем.

К числу успешных и богатых российских блондинок принадлежит и Ирина Понаровская, которая отпраздновала в этом году 70-летие, но благодаря успешной работе стилистов, выбравших для неё светлые волосы и короткую стрижку, выглядит максимум на сорок.

Из западных успешных и богатых звёзд-блондинок, у которых миллионы поклонников в соцсетях и такие же круглые суммы на счетах, издание назвало Скарлетт Йоханссон и Риз Уизерспун. Но эти две актрисы тоже не были светловолосыми от рождения. Такими их сделали стилисты.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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