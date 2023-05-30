Сбежавшая актриса Светлана Пермякова рассказала, как ей живётся: "Мне не стыдно"

1:26 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Светлана Пермякова открыто призналась, что в настоящее время её активность в киноиндустрии снизилась. Однако её выручает антреприза. Пермякова активно гастролирует и периодически участвует в различных телепроектах.

Фото: Instagram

Одним из таких проектов было участие Светланы в шоу "Звезды в Африке" на ТНТ. Она выразила благодарность этому проекту, поскольку он подарил ей вторую волну популярности.

"И мне не стыдно, потому что играла честно", — поделилась актриса.

Светлана из тех женщин, которые не боятся трудностей. Она способна принять вызов и справиться с любыми задачами, будь то забивание гроздей или замена электрических розеток в доме. Она также любит готовить, гладить белье и мыть посуду.

Пермякова призналась, что ещё четыре года назад вместе с мужем Максимом и дочерью Варварой уехала из города в деревню. Знаменитость приобрела дом в Калужской области и 80 соток земли. На участке актрисы организован небольшой огород. Недавно Пермякова и её супруг посадили плодовые деревья. В хозяйстве Светланы также присутствуют различные животные: куры, утки, индоутки, петухи, гуси и два лебедя.

Пермякова отметила, что она очень миролюбивый человек, и именно поэтому с ней непросто.

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