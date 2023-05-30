Юрист Новицкий рассказал, могло ли расставание Дрожжиной с Цивином смягчить приговор суда в отношении неё

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Юрист, правозащитник Владимир Новицкий рассказал в беседе с Pravda.Ru, могло ли повлиять расставание актрисы Натальи Дрожжиной со своим мужем, юристом Михаилом Цивиным, на смягчение приговора суда.

Фото: eg.ru

Напомним, недавно суд приговорил к 5 годам лишения свободы Михаила Цивина и к 4 годам условно Наталью Дрожжину по делу о хищении имущества у дочери народного артиста Советского Союза Алексея Баталова. В СМИ сообщали, что актриса могла специально расстаться с супругом, чтобы ей смягчили приговор.

По словам Новицкого, суд мог смягчить приговор Дрожжиной, но вовсе не из-за этого.

В данном случае, я думаю, сыграло значение, что, во-первых, она женщина. Женщинам, как правило, всё-таки наказания назначаются более мягкие, чем мужчинам. Второе, возраст. Третье, я думаю, что-то, как она себя проявила в ходе судебного заседания", — пояснил эксперт.

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