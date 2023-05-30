Актриса Яна Поплавская: любой, кто направил беспилотник в сторону РФ, должен быть ликвидирован

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Утром 30 мая дроны атаковали Москву. Согласно информации, предоставленной Министерством обороны, были задействованы как минимум восемь беспилотных аппаратов самолётного типа. Актриса Яна Поплавская высказалась по этому поводу.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Она считает, что подобные атаки на российские регионы и на Москву будут повторяться. Актриса уверена, что противник должен быть уничтожен.

"Любой, кто взял автомат, кто совершил выстрел или направил беспилотник в сторону России, должен быть ликвидирован. Если всё терпеть, враг решит, что можно делать всё, что угодно. Фактически он уже так и решил, поэтому ведёт себя так нагло и беззастенчиво", — высказалась Поплавская.

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