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Актриса Яна Поплавская: любой, кто направил беспилотник в сторону РФ, должен быть ликвидирован

0:46
Шоу-бизнес

Утром 30 мая дроны атаковали Москву. Согласно информации, предоставленной Министерством обороны, были задействованы как минимум восемь беспилотных аппаратов самолётного типа. Актриса Яна Поплавская высказалась по этому поводу.

Актриса Яна Поплавская: любой, кто направил беспилотник в сторону РФ, должен быть ликвидирован
Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Она считает, что подобные атаки на российские регионы и на Москву будут повторяться. Актриса уверена, что противник должен быть уничтожен.

"Любой, кто взял автомат, кто совершил выстрел или направил беспилотник в сторону России, должен быть ликвидирован. Если всё терпеть, враг решит, что можно делать всё, что угодно. Фактически он уже так и решил, поэтому ведёт себя так нагло и беззастенчиво", — высказалась Поплавская.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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