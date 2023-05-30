Мать известной певицы Наташи Королёвой неожиданно вернулась в Россию.
В своём личном блоге Наташа Королёва сообщила о внезапном возвращении своей матери Людмилы Порывай. Мать и дочь решили отправиться в круиз на теплоходе по Волге. Однако Порывай не скоро ожидали увидеть в России.
Напомним, с весны 2022 года Людмила Порывай постоянно проживала в США. Женщина не возвращалась в Россию даже для того, чтобы навестить дочь. В отличие от Наташи Королёвой Людмила Порывая заняла антивоенную позицию, что стало причиной для размолвки с её зятем Сергеем Глушко.
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