Стали известны подробности недавней госпитализации российской певицы Славы.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Слава была госпитализирована в одну из московских больниц. Сообщалось, что у артистки может быть воспаление легких.
Концертный директор певицы прокомментировал эту информацию, подтвердив госпитализацию Славы.
"Славу госпитализировали в первой половине дня с высокой температурой, тошнотой и кашлем. Пока артистка не на связи", — прокомментировала представитель звезды.
Также дочь звёздной мамы Александра написала в своём личном блоге, что у неё заболела вся семья и даже её новорождённый сын.
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