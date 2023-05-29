Директор Славы подтвердил госпитализацию певицы: "Высокая температура, тошнота и кашель"

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Стали известны подробности недавней госпитализации российской певицы Славы.

Фото: ria.ru

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Слава была госпитализирована в одну из московских больниц. Сообщалось, что у артистки может быть воспаление легких.

Концертный директор певицы прокомментировал эту информацию, подтвердив госпитализацию Славы.

"Славу госпитализировали в первой половине дня с высокой температурой, тошнотой и кашлем. Пока артистка не на связи", — прокомментировала представитель звезды.

Также дочь звёздной мамы Александра написала в своём личном блоге, что у неё заболела вся семья и даже её новорождённый сын.

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Слава - Украла улыбку