Лера Кудрявцева рассказала об особенностях отношений с молодым мужем

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева приоткрыла завесу своей личной жизни с молодым мужем, которая до сих пор не даёт покоя поклонникам звезды.

Фото: instagram

Несмотря на постоянные сплетни и пересуды, пара Леры Кудрявцевой и хоккеиста Игоря Макарова счастлива вместе уже десять лет, несмотря на то, что спортсмен младше своей жены на 16 лет.

В последнее время пользователям кажется, что брак знаменитостей трещит по швам, потому что пару давно не видели вместе во время выходов в свет. Плюс к этому Кудрявцева обычно не высказывается по поводу своей личной жизни, чем ещё больше подогревает домыслы поклонников.

Когда телеведущей в очередной раз задали вопрос про разницу в возрасте между мужем и женой, она ответила, что хоть по паспорту Макаров и младше неё, именно он ведёт себя иногда как "старик".

"Он такой нудноватый… Но разница в возрасте — это всего лишь цифры", — сказала Кудрявцева, которую цитирует издание "7 Дней".

Звезда добавила, что хоть она со временем и начала обращать внимание на недостатки мужа, в их отношениях всё прекрасно, и никакого значения не имеет, кто по паспорту старше, а кто младше.

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