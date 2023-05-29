Хирург Александр Вдовин рассказал, с чем связаны изменения во внешности российской певицы Аллы Пугачёвой, которая появилась на днях на концерте группы "Машина времени" в Израиле, заставив снова говорить о себе.
Примадонна выглядела истощённой, также она сильно отекла: у неё появились "тяжёлые веки" и круги под глазами, которые нельзя было скрыть ничем. Улыбка у Аллы Борисовны тоже стала неестественной.
Доктор в беседе с "МК" отметил, что причиной отёков на лице может быть большое количество выпитой на ночь воды или нарушения в работе эндокринной системы.
Однако, скорее всего, Пугачёва решила в Израиле в очередной раз омолодиться, считает Вдовин.
Врач не исключил, что певица около недели назад сделала блефаропластику верхнего века. Отёк при этом виде вмешательства может нарастать до пяти суток и держаться до полугода, объяснил он.
Натянутая нижняя треть лица и растянутая улыбка могут быть последствиями фейслифтинга или круговой подтяжки лица, добавил собеседник издания.
По его словам, это довольно серьёзное хирургическое вмешательство, которое очень рискованно делать в возрасте Пугачёвой.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Музыкальный критик прокомментировал возвращение Примадонны в Москву и вспомнил о её оскорбительных высказываниях в адрес соотечественников.