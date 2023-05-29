МК: хирург Вдовин назвал причину странного вида певицы Аллы Пугачёвой

1:16 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Хирург Александр Вдовин рассказал, с чем связаны изменения во внешности российской певицы Аллы Пугачёвой, которая появилась на днях на концерте группы "Машина времени" в Израиле, заставив снова говорить о себе.

Фото: rnews.ru

Примадонна выглядела истощённой, также она сильно отекла: у неё появились "тяжёлые веки" и круги под глазами, которые нельзя было скрыть ничем. Улыбка у Аллы Борисовны тоже стала неестественной.

Доктор в беседе с "МК" отметил, что причиной отёков на лице может быть большое количество выпитой на ночь воды или нарушения в работе эндокринной системы.

Однако, скорее всего, Пугачёва решила в Израиле в очередной раз омолодиться, считает Вдовин.

Врач не исключил, что певица около недели назад сделала блефаропластику верхнего века. Отёк при этом виде вмешательства может нарастать до пяти суток и держаться до полугода, объяснил он.

Натянутая нижняя треть лица и растянутая улыбка могут быть последствиями фейслифтинга или круговой подтяжки лица, добавил собеседник издания.

По его словам, это довольно серьёзное хирургическое вмешательство, которое очень рискованно делать в возрасте Пугачёвой.

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Пугачева вышла на сцену на концерте в Израиле