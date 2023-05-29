Актриса Светлана Крючкова борется с раком лёгких с 2015 года. После постановки страшного диагноза она перестала участвовать в больших проектах, потому что не хочет подводить своих коллег из-за состояния здоровья.
Недавно артистка вышла на сцену в БКЗ "Октябрьский" в честь юбилея Санкт-Петербурга. Крючкова исполнила песню "Ленинградцы" и прочла стихотворение "Блистательный Санкт-Петербург". Для мероприятия актриса выбрала стильную розовую блузу, а также завершила образ короткой стрижкой и ярким макияжем.
Поклонники отметили изменения во внешности любимой тяжёлобольной актрисы. Но большинство подчеркнули, что Крючкова до сих пор держит себя в хорошей форме и остаётся привлекательной.
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