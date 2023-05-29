Земфира* предупредила поклонников о мошенниках, продающих билеты на её фейковый концерт в Дубае

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Земфира* сообщила о том, что мошенники начали продавать билеты на её концерт.

Фото: kartinkin.net

В своём Telegram-канале певица опубликовала скрин сайта, на котором продаются билеты на её концерт в Дубае 12 июня. Однако, по словам артистки, никакого концерта в ОАЭ в эту дату у её музыкального коллектива не планируется.

"Информация о выступлении не является достоверной. Этот сайт — фейк", — написала звезда.

В афише, опубликованной на официальном сайте Земфиры*, данный концерт также отсутствует.

Сразу после начала СВО на Украине Земфира* покинула Россию. Сейчас она проживает во Франции и активно гастролирует по городам Европы.

* Внесена Минюстом РФ в список физлиц, выполняющих функции иностранного агента.

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