Глюкоза показала фанатам большой живот и попросила догадаться, что это значит

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская певица Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, разместила в своём Instagram* снимки с большим животом, характерным для поздних сроков беременности.

Фото: ya.ru

Артистка попросила своих фанатов догадаться, что это значит. Чуть позже Глюкоза снова вышла на связь с подписчиками. По словам певицы, ответы поклонников её позабавили, ведь некоторые из них предположили, что она "плотно покушала".

"Ну что, поверили? Забеременела для кино", — написала Глюкоза.

Затем она выложила в соцсети снимки со съёмочной площадки. Выяснилось, что женщина пока не собирается вновь становиться матерью. У Глюкозы уже есть две дочери — 16-летняя Лидия и 11-летняя Вера.

Ранее певица показала фанатам своё лицо без макияжа во время посещения косметолога.

* продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

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