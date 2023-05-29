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Россияне заявили о шоке от внешнего вида Пугачёвой на концерте Макаревича* в Израиле

1:22
Шоу-бизнес

Уехавшая в Израиль Примадонна российской эстрады Алла Пугачёва появилась на концерте иноагента Андрея Макаревича* и группы "Машина времени". Пользователи российских соцсетей были шокированы внешним видом певицы. Подписчики Telegram-канала журналиста Руслана Осташко оставили сотни возмущённых комментариев.

Россияне заявили о шоке от внешнего вида Пугачёвой на концерте Макаревича* в Израиле
Фото: eg.ru

Россияне выразили удивление по поводу сильно изменившегося лица артистки. Некоторые предположили, что её так потрепала жизнь. Другие усмотрели следы серии пластических операций.

"Боже!!! Какой ужас!!!", — написала Галина.

"Люди хорошо сохраняются в холоде, а жара губит, вот Пугачёва и не рассчитала", — заметила Елена.

"Жуть, позорище!" — добавила Галина Миронова.

"Ну зачем так смешить людей?" — задала риторический вопрос Анна.

"От ненависти и злости личность сильно меняется, в том числе и внешне. Знаю её ровесниц, простых пожилых женщин, они остаются красивы своей красотой", — объяснила Галина Ушакова.

"Ужас, ночью приснится и напугаешься, потрепала жизнь "примадонну", заключила Нинелл.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 14.04.2023.

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Пугачева вышла на сцену на концерте Макаревича* в Израиле
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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