Уехавшая в Израиль Примадонна российской эстрады Алла Пугачёва появилась на концерте иноагента Андрея Макаревича* и группы "Машина времени". Пользователи российских соцсетей были шокированы внешним видом певицы. Подписчики Telegram-канала журналиста Руслана Осташко оставили сотни возмущённых комментариев.

Россияне выразили удивление по поводу сильно изменившегося лица артистки. Некоторые предположили, что её так потрепала жизнь. Другие усмотрели следы серии пластических операций.

"Боже!!! Какой ужас!!!", — написала Галина.

"Люди хорошо сохраняются в холоде, а жара губит, вот Пугачёва и не рассчитала", — заметила Елена.

"Жуть, позорище!" — добавила Галина Миронова.

"Ну зачем так смешить людей?" — задала риторический вопрос Анна.

"От ненависти и злости личность сильно меняется, в том числе и внешне. Знаю её ровесниц, простых пожилых женщин, они остаются красивы своей красотой", — объяснила Галина Ушакова.

"Ужас, ночью приснится и напугаешься, потрепала жизнь "примадонну", заключила Нинелл.