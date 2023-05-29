Леонид Ярмольник рассказал об обстоятельствах смерти Александра Абдулова: "Закашлялся, когда ел сухарик"

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский актёр Леонид Ярмольник рассказал новые подробности о смерти своего друга, известного актёра Александра Абдулова.

Фото: shkolazhizni.ru

Леонид Ярмольник рассказал, что виделся с Александром Абдуловым за несколько дней до его смерти. На тот момент артист лежал в больнице, но ему удалось оттуда выбраться, несмотря на запрет врачей, чтобы встретить дома новый год с семьёй. Но уже 3 января 2008 года актёр умер.

По словам Ярмольника, Александр Абдулов умер во время еды. В частности, артист ел сухарик, запивая киселём, после чего он закашлялся и умер. Об этом сообщает StarHit.

"Вообще Абдулов умер удивительно: он закашлялся, когда ел какой-то сухарик, запивая киселем, который обожал. Закашлялся и…", — вспомнил Леонид Ярмольник.

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