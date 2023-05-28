Актёр Леонид Куравлёв умер 30 января 2022 года. Однако легендарный артист скончался не у себя дома в кругу семьи, а в доме для престарелых, куда его определили собственные дети. Психолог Любовь Розенберг прокомментировала такое решение наследников и отметила, что данный выбор был сделан только для удобства самого актёра.
Специалист сообщила, что детям престарелых родителей, которые страдают различными психологическими расстройствами, очень сложно осуществлять за ними необходимый уход. Розенберг призвала не осуждать родных, которые поместили своих родителей в дома-интернеты, так как зачастую это является самым благополучным исходом для всех.
"Здесь каждый выбирает сам, но я точно не вправе осуждать людей, которые, поняв, что не могут правильно заботиться о больном человеке и оставаться эмоционально устойчивыми, поместили его в дом престарелых", — сказала Розенберг в беседе со StarHit.
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