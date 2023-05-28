Психолог Розенберг объяснила, почему дети актёра РФ Леонида Куравлёва поместили его в дом престарелых

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Леонид Куравлёв умер 30 января 2022 года. Однако легендарный артист скончался не у себя дома в кругу семьи, а в доме для престарелых, куда его определили собственные дети. Психолог Любовь Розенберг прокомментировала такое решение наследников и отметила, что данный выбор был сделан только для удобства самого актёра.

Фото: https://www.liveinternet.ru/users/4565946/post472902521/

Специалист сообщила, что детям престарелых родителей, которые страдают различными психологическими расстройствами, очень сложно осуществлять за ними необходимый уход. Розенберг призвала не осуждать родных, которые поместили своих родителей в дома-интернеты, так как зачастую это является самым благополучным исходом для всех.

"Здесь каждый выбирает сам, но я точно не вправе осуждать людей, которые, поняв, что не могут правильно заботиться о больном человеке и оставаться эмоционально устойчивыми, поместили его в дом престарелых", — сказала Розенберг в беседе со StarHit.

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