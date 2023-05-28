Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Военный эксперт рассказал, кто на самом деле руководит ВСУ: не Залужный
Мэр Киева Кличко рассказал о результатах ночной атаки беспилотников ВКС РФ
ISNA: в Иране жёстко поставили Зеленского на место после его слов о России
Оперативный штаб Краснодарского края сообщил об атаке беспилотников на Ильский НПЗ
Брызговик защищает авто от грязи, но может доставить ему проблемы
Боец ЗВО рассказал, как разведчики привели пленных из "набега" на ВСУ в Харьковской области
Генерал ВСУ Кривонос заявил, что Зеленский следит за главкомом Залужным: Доходит до маразма
19fortyfive: Киев мог выдумать контрнаступление, чтобы получить от Запада больше оружия
Сенатор США Грэм назвал смерть россиян "самой удачной" тратой денег

Шахназаров рассказал, почему звёзд-противников спецоперации "прижали" лишь сейчас

1:20
Шоу-бизнес

Артисты-противники спецоперации уже не отделываются статусом иноагента и становятся фигурантами уголовных дел.

Шахназаров рассказал, почему звёзд-противников спецоперации "прижали" лишь сейчас
Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

А почему за этих людей долго не могли взяться всерьёз, объяснил публицист Михаил Шахназаров.

Правоохранители стали "прижимать" сбежавшую "богему" за открытую поддержку Украины и высказывания против СВО. Например, Алексей Панин стал фигурантом дела за оправдание терроризма, также заочно арестован режиссёр Иван Вырыпаев по делу о фейках про ВС РФ. Они уже объявлены в розыск.

Шахназаров уверен, что долго российские власти не переходили к жёстким мерам, поскольку элита надеялась на перемены.

"Все выжидали. Многие рассуждали так: "Посмотрим, что будет дальше, чем это закончится. Может, вернутся времена, когда мы могли не любить родину, а торговать ею на развес. Там торганули, здесь торганули", — в программе "Полный абзац" на радио "Комсомольская правда" заявил журналист.

По его мнению, Россия относится к "антагонистам" государства слишком мягко. А вместо статуса иноагента следует использовать термин политической культуры США — "враг государства", тем более они так любят равняться на американскую демократию.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Как иноагенты закопошились...
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
В Ростове ищут 39 вооружённых дезертиров из ЛНР

Ростовские правоохранители проверяют информацию 39 дезертирах из отряда "Шторм Z", расквартированного в Лисичанске Луганской Народной Республики.

Полиция Ростова проверит данные о побеге 39 вооружённых бойцов "Шторм Z" из Лисичанска
РВ: военные России захватили в плен толпу элитных десантников ВСУ
Армия России захватила в плен толпу элитных десантников ВСУ
Беспощадный бой на северном фланге Артёмовска: 200-я бригада сдерживает натиск ВСУ
Украина требует от ФРГ ракеты, способные атаковать Москву — FAZ
ВКС РФ за три недели мая сорвали планы ВСУ по контрнаступлению Любовь Степушова Вся наша история написана "русской правдой" Сергей Лебедев Россия победит, если изменится к лучшему Виктор Пахомов
Корабль "Иван Хурс" атаковали западные дроны под правлением Starlink
О том, какое питание полезно для организма, рассказала врач-диетолог Василиса Пономарёва
F-16 на Украине: России придётся бомбить иначе
F-16 на Украине: России придётся бомбить иначе
Последние материалы
Мэр Киева Кличко рассказал о результатах ночной атаки беспилотников ВКС РФ
ISNA: в Иране жёстко поставили Зеленского на место после его слов о России
Оперативный штаб Краснодарского края сообщил об атаке беспилотников на Ильский НПЗ
Брызговик защищает авто от грязи, но может доставить ему проблемы
Боец ЗВО рассказал, как разведчики привели пленных из "набега" на ВСУ в Харьковской области
Самые неизведанные и дикие уголки нашей страны
Генерал ВСУ Кривонос заявил, что Зеленский следит за главкомом Залужным: Доходит до маразма
19fortyfive: Киев мог выдумать контрнаступление, чтобы получить от Запада больше оружия
Сенатор США Грэм назвал смерть россиян "самой удачной" тратой денег
Экс-сотрудник Пентагона Брайен заметил одну странную деталь в видео с Залужным
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников