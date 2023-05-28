Шахназаров рассказал, почему звёзд-противников спецоперации "прижали" лишь сейчас

1:20 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Артисты-противники спецоперации уже не отделываются статусом иноагента и становятся фигурантами уголовных дел.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

А почему за этих людей долго не могли взяться всерьёз, объяснил публицист Михаил Шахназаров.

Правоохранители стали "прижимать" сбежавшую "богему" за открытую поддержку Украины и высказывания против СВО. Например, Алексей Панин стал фигурантом дела за оправдание терроризма, также заочно арестован режиссёр Иван Вырыпаев по делу о фейках про ВС РФ. Они уже объявлены в розыск.

Шахназаров уверен, что долго российские власти не переходили к жёстким мерам, поскольку элита надеялась на перемены.

"Все выжидали. Многие рассуждали так: "Посмотрим, что будет дальше, чем это закончится. Может, вернутся времена, когда мы могли не любить родину, а торговать ею на развес. Там торганули, здесь торганули", — в программе "Полный абзац" на радио "Комсомольская правда" заявил журналист.

По его мнению, Россия относится к "антагонистам" государства слишком мягко. А вместо статуса иноагента следует использовать термин политической культуры США — "враг государства", тем более они так любят равняться на американскую демократию.

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