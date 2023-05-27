Певица Алла Пугачёва после начала СВО на Украине уехала из России в Израиль. Примадонна в течении последнего года начала избавляться от всей недвижимости на родине и ликвидировать свои компании.
Сообщается, что элитная дача в Подмосковье, которую певица подарила внуку Никите Преснякову, выставлена на продажу за 225 миллионов рублей. Однако выяснилось, что участок невозможно продать из-за ограничений наложенных судом.
По этому поводу высказался адвокат Андрей Алёшкин и объяснил, что такие санкции могли возникнуть из-за долга по аренде причала, который располагается рядом с апартаментами.
"Чтобы взыскать финансовые обязательства, законодатель блокирует сделку купли-продажи. В любом случае, ограничения накладываются только судом и исполняются судебными приставами", — пояснил юрист в беседе с KP.RU.
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