Лариса Долина напугала Марию Максакову* в лифте: "То ли недавно эксгумировали, то ли сама выкопалась"

1:19 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная оперная певица Мария Максакова* раскритиковала внешность певицы Ларисы Долиной.

Фото: blitz.plus

После начала СВО Мария Максакова* публично выступила против решения российской власти. Артистка также не общается с некоторыми коллегами из России, которые поддержали спецоперацию. Недавно она прокомментировала эпизод из своей жизни, который случился несколько лет назад. Об этом сообщает StarHit.

Примерно 10-12 лет назад Мария Максакова* пересеклась в лифте с народной артисткой РФ Ларисой Долиной, которая активно поддерживает СВО, здания, где находились гримёрные комнаты артисток. Долина зашла в лифт без грима, чем очень напугала Максакову*.

"Ехали мы с ней вдвоём на площадку, где расположены гримерки. Туда она пришла без грима. Я подумала: то ли её недавно эксгумировали, то ли она сама выкопалась. Потому что страшнее мало что можно себе вообразить. С собой у меня не было ни серебряных пуль, ни осиного кола. Подумала, что могу воспользоваться сумкой, если она меня укусит. Думала, не дай Бог такое может произойти!" — поделилась оперная певица.

*Признана Минюстом РФ иноагентом.

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