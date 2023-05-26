МК: продюсер из РФ Игорь Сандлер заявил о "двойном дне" Лаймы Вайкуле

1:12 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Антироссийские действия певицы Лаймы Вайкуле удивляют многих из тусовки шоу-бизнеса. Но к её заявлениям уже давно привыкли. Так, певица сообщила, что начинает собирать финансовые средства на поддержку ВСУ. Помимо этого, украинским боевикам Вайкуле пообещала перевести все деньги, вырученные за фестиваль, который состоится в ближайшее время.

Фото: Instagram Лаймы Вайкуле

Российский продюсер и музыкант Игорь Сандлер знаком с певицей 40 лет. Были периоды, когда Вайкуле была известна, но сейчас у артистки могут быть проблемы с финансами, так как людям интересны новые имена, говорит бывший друг вайкуле.

"Можно играть, говорить что угодно, но когда перед тобой стоит чёткий выбор: ты за или против — в итоге победит то, что сидит у тебя в подкорке. Вот из Лаймы все и полезло. Вайкуле человек скрытый, с "двойным дном", всегда была себе на уме", — сказал Сандлер в беседе с "МК".

Он отметил, что от Лаймы Вайкуле никто не знал, чего ожидать и она относится к той категории людей, которые думают одно, говорят второе, а делают третье.

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