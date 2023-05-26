Лия Ахеджакова рассказала о жизни после обвинения в спонсировании ВСУ: "Я не живу в страхе"

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Народная артистка России Лия Ахеджакова рассказала, как она живёт после обвинения её в спонсировании ВСУ.

Фото: uznayvse.ru

По словам 84-летней Лии Ахеджаковой, в настоящее время она находится в России, несмотря ни на что. Ей предлагали уехать жить за границу, но она не согласилась. Также артистка призналась, что "с удовольствием бы приехала в Польшу, но сотрудничать и жить в этой стране" ей уже не по силам.

Народная артистка отметила, что пока что на неё не завели уголовное дело. Именно поэтому она вынуждена вести себя осторожно и не делать громких заявлений.

"Адвокат мой бдит, запрещает мне рот открывать. Но я не в страхе живу, честно говоря. Есть прекрасные продюсеры, которые дают мне возможность работать. Если бы мы все попрятались, что бы это было бы такое?… Я спокойно живу, пока меня не трогают", — поделилась Ахеджакова.

До декабря у актрисы расписан план гастролей по странам Европы. Кроме того, Ахеджакова отметила, что очень благодарна польской актрисе Барбаре Брыльску за слова поддержки.

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