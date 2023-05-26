После начала СВО на Украине многие представители шоу-бизнеса показали свои истинные лица. Кто-то сразу отрёкся от родной страны, а кто-то начал публично высказывать критику в сторону российских властей. Многие из опальных ораторов получили статус иноагентов, лишились заработка в России и уважения соотечественников.
Представители движения "Зов народа" обратились к депутатам Госдумы с предложением прекратить выплачивать "предателям" пенсии и государственные выплаты за звания. Среди них оказались Алла Пугачёва, Борис Гребенщиков, Андрей Макаревич* и Дмитрий Назаров.
Выше перечисленные персоны неоднократно высказывались против проведения спецоперации и оскорбительно отзывались о политике страны в целом. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 14.04.2023.
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Боевики ВСУ выкладывают в Сеть видео, на котором делятся впечатлениями после точного удара российских военных по дамбе Карловского водохранилища.