Пётр Кучеренко скончался в самолёте, возвращаясь из служебной командировки. Супруга замминистра образования Диана Гурцкая убита горем. Вчера состоялись похороны умершего, прощание прошло с почестями и по госпротоколу. Певица Алёна Кравец рассказала, что сын Кучеренко покинул кладбище не с пустыми руками.
Во время церемонии гроб был укрыт государственным флагом Российской Федерации, перед погребением была проведена специальная церемония складывания флага.
"Церемония свёртывания флага проходила очень волнительно. Флаг аккуратно поместили в деревянную коробку. И отдали сыну Петра и Дианы. Никто не ожидал такого", — рассказала Кравец.
Когда Константину передали флаг, присутствующие не смогли сдержать слёз, а певица отметила, что "мальчик в один миг повзрослел".
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