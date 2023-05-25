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МК: сыну Гурцкая Константину на похоронах 46-летнего Кучеренко вручили ценный подарок

0:57
Шоу-бизнес

Пётр Кучеренко скончался в самолёте, возвращаясь из служебной командировки. Супруга замминистра образования Диана Гурцкая убита горем. Вчера состоялись похороны умершего, прощание прошло с почестями и по госпротоколу. Певица Алёна Кравец рассказала, что сын Кучеренко покинул кладбище не с пустыми руками.

МК: сыну Гурцкая Константину на похоронах 46-летнего Кучеренко вручили ценный подарок
Фото: domosedy.com

Во время церемонии гроб был укрыт государственным флагом Российской Федерации, перед погребением была проведена специальная церемония складывания флага.

"Церемония свёртывания флага проходила очень волнительно. Флаг аккуратно поместили в деревянную коробку. И отдали сыну Петра и Дианы. Никто не ожидал такого", — рассказала Кравец.

Когда Константину передали флаг, присутствующие не смогли сдержать слёз, а певица отметила, что "мальчик в один миг повзрослел".

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