Концерт группы "Ночные снайперы" в Нальчике не состоится.
Остальные выступления коллектива Дианы Арбениной в рамках тура по России также под вопросом, сообщает Telegram-канал "Честный детектив".
Ранее по техническим причинам концерты певицы были отменны в Тольятти, Ульяновске, Чебоксарах, Перми и ещё ряде городов.
Пять дней назад Диана заявила, что сильно повредила спину, упав с лестницы в своём доме. В социальных сетях артистка написала, что несколько дней в буквальном смысле не может подняться на ноги.
Примечательно, что в апреле вокруг Арбениной разгорелся скандал, связанный с критикой СВО. Общественник Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с требованием проверить певицу по статье о дискредитации российской армии.
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