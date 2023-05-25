Концерт повредившей спину певицы Дианы Арбениной отменили в Нальчике

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Концерт группы "Ночные снайперы" в Нальчике не состоится.

Фото: chel.kp.ru

Остальные выступления коллектива Дианы Арбениной в рамках тура по России также под вопросом, сообщает Telegram-канал "Честный детектив".

Ранее по техническим причинам концерты певицы были отменны в Тольятти, Ульяновске, Чебоксарах, Перми и ещё ряде городов.

Пять дней назад Диана заявила, что сильно повредила спину, упав с лестницы в своём доме. В социальных сетях артистка написала, что несколько дней в буквальном смысле не может подняться на ноги.

Примечательно, что в апреле вокруг Арбениной разгорелся скандал, связанный с критикой СВО. Общественник Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с требованием проверить певицу по статье о дискредитации российской армии.

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