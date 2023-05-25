Жена Евгения Петросяна рассказала, что в театре своего мужа занимает должность директора

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала, какую должность она занимает в театре своего мужа.

Фото: smotrim.ru

В своём личном блоге Татьяна Брухунова рассказала пользователям Сети о своей профессиональной деятельности. Дело в том, что одна из её подписчиц усомнилась, что знаменитость занимается чем-то ещё, кроме путешествий и посещения театров.

«Кроме путешествий и хождений по театрам, что вы ещё умеете? Какая у вас профессия?» — задала вопрос подписчиц.

На это жена юмориста ответила, что является директором театра эстрадных миниатюр под руководством Евгения Петросяна.

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