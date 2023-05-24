МК: актёр РФ Михаил Пореченков сообщил, что не может ругаться на своих детей

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Михаил Пореченков высказался о воспитании своих детей и рассказал о том, что в этом году его младшая дочь Мария выпускается из православной школы. Артист отметил, что старается помогать всем детям и прививать им правильные жизненные ценности.

Фото: eg.ru

Пореченков сообщил, что никогда не ругался на детей, а старался поговорить и выяснить причину произошедшего, объяснить возможные последствия и предостеречь от беды. Он подчеркнул, что в детстве все совершали ошибки, поэтому реагировать на какие-либо поступки нужно адекватно.

"Мы сами совершали в детстве ошибки, многое не понимали и не знали. Мы должны понимать, что наши дети — это в будущем взрослые люди, а из маленьких детских ошибок вырастают большие взрослые", — сказал Пореченков в беседе с "МК".

Также актёр поделился, что в этом году его младшая дочь заканчивает обучение в православной школе.

"Дочь Мария выпускается. Это, конечно, тяжело, волнительно. Я планирую пойти на последний звонок", — сообщил актёр.

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