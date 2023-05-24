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Мурзина озвучила проблемы Верки Сердючки и других предавших Россию артистов

2:59
Шоу-бизнес

После начала спецоперации на Украине некоторые артисты, которые стали популярными и заработали огромные деньги в России, решили встать на сторону киевского режима. Обозреватель Елена Мурзина в материале для "Украина.ру" составила список тех, кто стал для россиян "навечно вчерашними".

Мурзина озвучила проблемы Верки Сердючки и других предавших Россию артистов
Фото: cont.ws

Первое место занимает Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка. На протяжении многих лет он ловко скрывал свои истинные убеждения, прикрываясь маской "просто артиста". Однако в 2007 году Данилко выступил на Евровидении с песней, где отчётливо слышались слова "Раша, гудбай". Позже он заявил, что на самом деле эта фраза — "Лаша тумбай", что означает на монгольском языке "взбитые сливки".

"Ташуурдуулж тос" — вот так звучат "взбитые сливки" на монгольском. Или "суун крем". Нелепое объяснение Данилко не помогло", — отметила Мурзина.

Артист купил на заработанные в России деньги 12-комнатную трёхуровневую квартиру на Крещатике, где живёт в гордом одиночестве. Также у Данилко есть особняк в Киевской области и недвижимость за границей.

Второе место занимают братья Меладзе и Вера Брежнева. Валерий Меладзе во время корпоратива в Дубае заявил: "Слава Украине! — Героям слава!"

Нацистское приветствие было произнесено шёпотом, но видео попало в Сеть и спровоцировало большой скандал. Певец начал оправдываться: "Если артист выбирает чью-то сторону, то теряет часть поклонников". Однако все запланированные гастроли Меладзе в России отменены.

Константин Меладзе молча улетел в Италию после начала спецоперации, переписав свой бизнес в России на сестру. Он продолжает получать деньги от музыкального агентства: 209 миллионов чистой прибыли за 2022 год.

Его супруга Вера Брежнева активно поддерживала Украину и даже устроилась работать на склад гуманитарной помощи в Польше.

Артистка "номер один" — именно так называет себя Светлана Лобода — осудила Россию и поспешно улетела из страны после начала спецоперации. Певица начала собирать деньги на помощь украинской армии, покупать оружие и жаловаться на то, что ей приходится мыть посуду и полы. Продюсер Лободы предложила провести корпоративы в Дубае за 70 тысяч долларов, но пока желающих не нашлось.

"Творчество этого "украинского десанта", на самом деле, уже давно стало выходить в тираж, в том смысле, что они все свои хиты спели, сплясали и написали, начиная с Рогозы и заканчивая Лободой — 5-10-15 лет назад. Хорошо, что весь этот "украинский десант" беспринципных личностей покинул наконец страну", — сделала вывод Мурзина.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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