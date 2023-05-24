После начала спецоперации на Украине некоторые артисты, которые стали популярными и заработали огромные деньги в России, решили встать на сторону киевского режима. Обозреватель Елена Мурзина в материале для "Украина.ру" составила список тех, кто стал для россиян "навечно вчерашними".
Первое место занимает Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка. На протяжении многих лет он ловко скрывал свои истинные убеждения, прикрываясь маской "просто артиста". Однако в 2007 году Данилко выступил на Евровидении с песней, где отчётливо слышались слова "Раша, гудбай". Позже он заявил, что на самом деле эта фраза — "Лаша тумбай", что означает на монгольском языке "взбитые сливки".
"Ташуурдуулж тос" — вот так звучат "взбитые сливки" на монгольском. Или "суун крем". Нелепое объяснение Данилко не помогло", — отметила Мурзина.
Артист купил на заработанные в России деньги 12-комнатную трёхуровневую квартиру на Крещатике, где живёт в гордом одиночестве. Также у Данилко есть особняк в Киевской области и недвижимость за границей.
Второе место занимают братья Меладзе и Вера Брежнева. Валерий Меладзе во время корпоратива в Дубае заявил: "Слава Украине! — Героям слава!"
Нацистское приветствие было произнесено шёпотом, но видео попало в Сеть и спровоцировало большой скандал. Певец начал оправдываться: "Если артист выбирает чью-то сторону, то теряет часть поклонников". Однако все запланированные гастроли Меладзе в России отменены.
Константин Меладзе молча улетел в Италию после начала спецоперации, переписав свой бизнес в России на сестру. Он продолжает получать деньги от музыкального агентства: 209 миллионов чистой прибыли за 2022 год.
Его супруга Вера Брежнева активно поддерживала Украину и даже устроилась работать на склад гуманитарной помощи в Польше.
Артистка "номер один" — именно так называет себя Светлана Лобода — осудила Россию и поспешно улетела из страны после начала спецоперации. Певица начала собирать деньги на помощь украинской армии, покупать оружие и жаловаться на то, что ей приходится мыть посуду и полы. Продюсер Лободы предложила провести корпоративы в Дубае за 70 тысяч долларов, но пока желающих не нашлось.
"Творчество этого "украинского десанта", на самом деле, уже давно стало выходить в тираж, в том смысле, что они все свои хиты спели, сплясали и написали, начиная с Рогозы и заканчивая Лободой — 5-10-15 лет назад. Хорошо, что весь этот "украинский десант" беспринципных личностей покинул наконец страну", — сделала вывод Мурзина.
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