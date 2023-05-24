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КП: певица РФ Алла Пугачёва закрыла свой последний бизнес на родине

1:18
Шоу-бизнес

Певица Алла Пугачёва после начала СВО на Украине уехала из России в Израиль. После отъезда артистка говорила о том, что это поездка на каникулы и для прохождение лечения за рубежом. Однако позже стало ясно, что Примадонна покинула родину из-за политической ситуации.

КП: певица РФ Алла Пугачёва закрыла свой последний бизнес на родине
Фото: forbes.ru

Пугачёва возвращалась в Россию дважды. Первый раз она приехала, чтобы забрать документы детей из учебного учреждения для перевода в другую школу. А во второй раз Примадонна появилась в столице, чтобы похоронить модельера и близкого друга Валентина Юдашкина. Артистка никогда не задерживалась в стране надолго и улетала обратно в Израиль.

В прошлом году Алла Борисовна ликвидировала свою российскую компанию ООО "АБП", которая занималась концертной деятельностью, радиовещанием и выступлениями. Также Примадонна занималась выпуском дизайнерской обуви, которая продавалась в сети магазинов "Эконика".

Недавно с сайта магазина исчез практически весь ассортимент аксессуаров и обуви от Пугачёвой. Сообщается, что на данный момент покупателям доступны всего несколько моделей обуви с большой уценкой. Об этом сообщает "КП".

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Пугачева неожиданно появилась на первом канале
Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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