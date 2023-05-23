Дочь Владимира Машкова не разговаривает с ним больше года из-за СВО: "Поддерживаю всех, кто пошёл против системы"

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская актриса, дочь Владимира Машкова Мария рассказала об ношениях с отцом в настоящее время.

Фото: versiya.info

После начала СВО Мария Машкова заняла антивоенную позицию в отличие от её отца. Уже несколько лет артистка проживает в США, а февральские события прошлого года стали поводом для того, чтобы Владимир Машков призвал дочь вернуться на родину и извиниться за свои политически взгляды.

Недавно Мария выразила солидарность с Артуром Смольяниновым*, который уехал из России в знак протеста проведению СВО. Со своим отцом актриса до сих пор не общается. Она призналась, что не говорила с ним уже больше года.

"Я поддерживаю каждого своего коллегу чем могу и как могу, который не побоялся сказать и пойти против системы. Я поддерживаю и буду поддерживать", — заявила Машкова в разговоре с "Телега Online".

*Признан Минюстом РФ иноагентом.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Примирение Маши и Феди - Не родись красивой