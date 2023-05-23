Тележурналистка Ксения Собчак отреагировала на нелестный комментарий о своей особе, данный ей актрисой Татьяной Васильевой.
Ранее Васильева в эфире "Эмпатии Манучи" заявила, что Собчак не знает, что такое жалость, сочувствие и любовь к людям. Актриса назвала телеведущую неприятным человеком и провокатором, который больно бьёт по своим собеседникам, а потом их закладывает.
Бывшую ведущую "Дома-2" такая характеристика не только не смутила, но даже, кажется, порадовала.
"Эту характеристику воспринимаю как комплимент. Главное, чтобы Татьяна Васильева не призывала меня сжечь", — написала Собчак на своей странице в соцсети.
Также Собчак ответила на слова об отъездах из России, сказав, что уезжает часто, но исключительно по работе, и только потому что она, как истинный журналист, хочет показать героев своих программ "во всех частях мира и с разными точками зрения".
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