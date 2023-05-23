Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Украинцы ополчились на Лободу, решившую выступить в Киеве
Боррель перепутал Белград с Белгородом
Собчак заявила, что Татьяна Васильева просила 300 тысяч рублей за интервью у неё
Офтальмолог рассказала, чем опасны гаджеты для нашего зрения
Сын Галкина* научил отца прятаться от папарацци
Туриста из РФ потрясли цены на бензин и парковку в Стамбуле
NGS.RU: учёные назвали овощ, который едят долгожители по всему миру
Петербуржцы назвали самый благоустроенный район города
Зеленский объявил о создании нового военного формирования

Собчак восприняла выпады Васильевой в свой адрес "как комплимент"

1:02
Шоу-бизнес

Тележурналистка Ксения Собчак отреагировала на нелестный комментарий о своей особе, данный ей актрисой Татьяной Васильевой.

Собчак восприняла выпады Васильевой в свой адрес "как комплимент"
Фото: moslenta.ru

Ранее Васильева в эфире "Эмпатии Манучи" заявила, что Собчак не знает, что такое жалость, сочувствие и любовь к людям. Актриса назвала телеведущую неприятным человеком и провокатором, который больно бьёт по своим собеседникам, а потом их закладывает.

Бывшую ведущую "Дома-2" такая характеристика не только не смутила, но даже, кажется, порадовала.

"Эту характеристику воспринимаю как комплимент. Главное, чтобы Татьяна Васильева не призывала меня сжечь", — написала Собчак на своей странице в соцсети.

Также Собчак ответила на слова об отъездах из России, сказав, что уезжает часто, но исключительно по работе, и только потому что она, как истинный журналист, хочет показать героев своих программ "во всех частях мира и с разными точками зрения".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

ЕЛЕНА БЛИНОВСКАЯ: о том, как устроен бизнес, реальных заработках и восторге от себя
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
В Сети опубликовали полный список артистов и политиков РФ, спонсирующих ВСУ

В Сети опубликовали список российских представителей шоу-бизнеса, бизнесменов и политиков, которые причастны к спонсированию украинской армии.

В Сети появился список звёзд РФ, спонсирующих ВСУ: Алла Пугачёва, Иван Ургант и даже замминистра
РБК: туроператоры проинформировали граждан из РФ о новой туристической политике Турции
Туроператоры проинформировали россиян о новой туристической политике Турции
Четыре продукта являются врагами тромбоза — WeChat
Российский турист об отдыхе в Стамбуле: "Стало некомфортно"
Бионика: мать-природа — лучший учитель Сергей Лебедев Россия победит, если изменится к лучшему Виктор Пахомов Американский ЗРК Patriot: уничтожен или только поражен? Андрей Николаев
Диана Гурцкая в тяжёлом состоянии после смерти мужа
Артисты поменяли строчки в песнях, связанных с Россией
"Спасибо, папа. Я тебя люблю": сын Кучеренко написал трогательный пост после смерти отца
"Спасибо, папа. Я тебя люблю": сын Кучеренко написал трогательный пост после смерти отца
Последние материалы
Собчак восприняла выпады Васильевой в свой адрес "как комплимент"
Сын Галкина* научил отца прятаться от папарацци
Туриста из РФ потрясли цены на бензин и парковку в Стамбуле
NGS.RU: учёные назвали овощ, который едят долгожители по всему миру
Петербуржцы назвали самый благоустроенный район города
Зеленский объявил о создании нового военного формирования
Политолог Неменский: запрет транзита фур из Польши больно ударит по Варшаве
Майя Санду пообещала арестовать президента РФ Владимира Путина
Бионика: мать-природа — лучший учитель
Турпром: полный абсурд с ценами на Турцию, ОАЭ и Египет вызвал замешательство у туристов из РФ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников