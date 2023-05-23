Собчак восприняла выпады Васильевой в свой адрес "как комплимент"

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Тележурналистка Ксения Собчак отреагировала на нелестный комментарий о своей особе, данный ей актрисой Татьяной Васильевой.

Фото: moslenta.ru

Ранее Васильева в эфире "Эмпатии Манучи" заявила, что Собчак не знает, что такое жалость, сочувствие и любовь к людям. Актриса назвала телеведущую неприятным человеком и провокатором, который больно бьёт по своим собеседникам, а потом их закладывает.

Бывшую ведущую "Дома-2" такая характеристика не только не смутила, но даже, кажется, порадовала.

"Эту характеристику воспринимаю как комплимент. Главное, чтобы Татьяна Васильева не призывала меня сжечь", — написала Собчак на своей странице в соцсети.

Также Собчак ответила на слова об отъездах из России, сказав, что уезжает часто, но исключительно по работе, и только потому что она, как истинный журналист, хочет показать героев своих программ "во всех частях мира и с разными точками зрения".

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