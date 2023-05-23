Автор списка из ста известных россиян, "спонсирующих ВСУ", рассказал об их реакции на публикацию

1:19 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Автор Telegram-канала "Образ будущего", в котором появился так называемый список известных россиян, которые якобы перечисляли деньги вооружённым силам Украины (ВСУ), рассказал о том, как они отреагировали на публикацию.

Фото: официальная страница Романа Абрамовича в Facebook. com

По его словам, многие участники "списка" уже заранее произнесли все извиняющие тезисы и "сидят после публикации тихо".

"А те, кто решили не молчать, отвечают через проплаченные сторонние ресурсы, дело такое, понятное. Почитаем, послушаем, сделаем выводы", — заметил эксперт.

Ранее автор канала также объяснил, какую цель преследовал, обнародовав "список" артистов, бизнесменов и чиновников, "помогающим ВСУ". Он заметил, что не стремился вызвать радость от раскрытия "врагов народа".

Напомним, в чёрный список, по версии эксперта канала, попали такие известные личности, как Роман Абрамович, Иван Ургант, Алла Пугачёва, оперная певица Анна Нетребко и многие другие. Всего в нём оказалось сто человек.

При этом продюсер Иосиф Пригожин уже отверг все обвинения, назвав их провокацией. Он заявил, что никогда не позволил бы себе такого, даже под угрозой смерти.

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