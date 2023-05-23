Собчак обратилась к Галкину*: Ты хотя бы не Ведьмак, Максим

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Собчак сравнила обвинения Татьяны Васильевой в свой адрес и в адрес Максима Галкина*.

Фото: kremlinpalace.org

Собчак оценила публикацию супруга Аллы Пугачёвой, в которой он обвиняет актрису Татьяну Васильеву во лжи. Он пошутил по поводу наблюдений артистки, которой показалась, что шоумен часто отлучался за кулисы во время ведения своей программы, чтобы выпить.

Не обошла Васильева своим вниманием и Ксению Собчак, которую звезда фильма "Самая обаятельная и привлекательная" назвала дьяволом в женском обличье.

Журналистка обратилась к Галкину*, опровергнув попутно обвинения, которые выдвинула против неё Васильева.

"Ты хотя бы не Ведьмак, Максим. А я, мало того, что ведьма, так еще и деньги за интервью ей предлагала. Все пытаюсь понять через кого и сколько. Мда", — написала Ксения в своём микроблоге.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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Татьяна Васильева: Пугачева, Галкин, Собчак и Зеленский /// ЭМПАТИЯ МАНУЧИ