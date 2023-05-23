Автор "списка" из 100 известных российских деятелей культуры и шоу-бизнеса, а также бизнесменов и чиновников, которые якобы перечисляли средства на помощь вооружённым силам Украины (ВСУ), объяснил зачем опубликовал в своём Telegram-канале "Образ будущего" данный перечень.
Он отметил, что не слишком разделяет радость аудитории от того, что перечислил "врагов народа", которые давали деньги ВСУ.
"Не было такой цели. Это не враги, это уязвимые, а иногда и несчастные люди. Уязвимые из-за своего желания сохранить всё как было в ситуации, на которую они никак повлиять не могли. Но которая вывернула их наизнанку", — отметил эксперт.
По его словам, данный список не выдумка или компиляция, чтобы накошмарить его участников. Он реально существует и является "результатом мониторинга и целенаправленных проверок".
Напомним, в "чёрный список" попали такие известные личности, как Роман Абрамович, Алла Пугачёва, Иван Ургант, продюсер Иосиф Пригожин, журналист Владимир Познер и многие другие.
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В Сети опубликовали список российских представителей шоу-бизнеса, бизнесменов и политиков, которые причастны к спонсированию украинской армии.