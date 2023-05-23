Автор списка известных россиян, "спонсирующих ВСУ", объяснил цель его публикации

Автор "списка" из 100 известных российских деятелей культуры и шоу-бизнеса, а также бизнесменов и чиновников, которые якобы перечисляли средства на помощь вооружённым силам Украины (ВСУ), объяснил зачем опубликовал в своём Telegram-канале "Образ будущего" данный перечень.

Фото: kino-teatr.ru

Он отметил, что не слишком разделяет радость аудитории от того, что перечислил "врагов народа", которые давали деньги ВСУ.

"Не было такой цели. Это не враги, это уязвимые, а иногда и несчастные люди. Уязвимые из-за своего желания сохранить всё как было в ситуации, на которую они никак повлиять не могли. Но которая вывернула их наизнанку", — отметил эксперт.

По его словам, данный список не выдумка или компиляция, чтобы накошмарить его участников. Он реально существует и является "результатом мониторинга и целенаправленных проверок".

Напомним, в "чёрный список" попали такие известные личности, как Роман Абрамович, Алла Пугачёва, Иван Ургант, продюсер Иосиф Пригожин, журналист Владимир Познер и многие другие.

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