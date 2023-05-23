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РИА Новости: артисты на Западе изменяют песни о Российской Федерации

1:45
Шоу-бизнес

Многие западные артисты отказались выступать в РФ. Некоторые перестали исполнять хиты, связанные с Россией, либо исправили тексты в композициях. Об этом рассказала обозреватель РИА Новости Юлия Зачётова.

РИА Новости: артисты на Западе изменяют песни о Российской Федерации
Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Во время концерта в Лас-Вегасе вокалист группы Scorpions Клаус Майне заменил строки о столице РФ и парке Горького ("I follow the Moskva и Down to Gorky Park listening to the wind of change" ("Иду вдоль Москвы-реки и к парку Горького и слышу, как дует ветер перемен") на слова "Now listen to my heart, it says Ukrainia" ("Теперь послушай мое сердце, оно говорит: "Украина"). Так певец поддержал Киев.

В композиции певца Sting из Великобритании Sting были строчки "У нас одна природа независимо от идеологии, что может спасти нас — тебя и меня, это то, что русские тоже любят детей". В марте 2022 года после публикации записи песни "Russians" он отметил, что в это время думает об Украине и выступает против спецоперации.

Сэр Пол Маккартни сочинил хит "Back in the U. S. S.R" вместе с Джоном Ленноном. Его восхищали девушки СССР. "Украинки сводят меня с ума, Западу до них, ох, как далеко, глядя на москвичек, хочется петь". В 2022 году Маккартни публично выразил поддержку Киеву. Во время музыкального фестиваля в Британии он не стал петь "Back in the U. S. S.R". Композиция была исключена из всех выступлений англичанина.

Ранее сообщалось о списке продолжающих выступать в РФ артистов с Украины.

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The Beatles - Back In The U.S.S.R.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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