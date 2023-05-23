Меладзе продолжит концертную деятельность в Узбекистане после отмены концертов в России

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

После отказа российских концертных площадок предоставлять помещение для выступлений Валерию Меладзе, певец решил продолжить свою деятельность в Узбекистане, сообщает ташкентский портал по продаже билетов.

Фото: glagol38.ru

Согласно данным сервиса, концерт Меладзе пройдёт в столице Узбекистана 26 мая.

Можно предположить, что такое решение артист принял после отмены своего концерта в Санкт-Петербурге, о чём стало известно в начале мая. Ранее его выступления отменяли площадки Красноярска, Иркутска, Новосибирска, Барнаула, Кемерово и Ростова-на-Дону.

Меладзе осудил решение российских властей о начале спецоперации на Украине, а во время своих зарубежных гастролей неоднократно высказывал поддержку Киеву.

Ранее в Госдуме РФ решили напомнить Польше, что страна задолжала России территории и 750 млрд долларов, вложенных в польскую инфраструктуру после Великой Отечественной войны.

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