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"Царьград": чёрный список спонсоров ВСУ в России разобрали в деталях — от Пугачёвой до Абрамовича

Шоу-бизнес

В Сети появился так называемый список россиян, которые, как утверждается его авторами, помогают финансово вооружённым силам Украины (ВСУ). Перечень по частям опубликовал Telegram-канал "Образ будущего", в списке всего сто фамилий. В него вошли многие известные личности — от Аллы Пугачёвой до Романа Абрамовича. Насколько можно доверять этому перечню, попытался разобраться "Царьград".

"Царьград": чёрный список спонсоров ВСУ в России разобрали в деталях — от Пугачёвой до Абрамовича
Фото: официальная страница Романа Абрамовича в Facebook. com

Публикация "чёрного списка" представителей отечественной элиты стала главной информационной бомбой последних суток. Так, в первой части в основном представлены деятели культуры и звёзды шоу-бизнеса, в том числе Примадонна российской эстрады, хотя есть и известные бизнесмены.

Интересно, что равновесие наблюдается в четвёртой части списка. Здесь есть люди как из сферы культуры (Наташа Королёва, Рената Литвинова), так и обладатели солидного состояния (Леонид Федун, Михаил Скороход и Роман Абрамович).

Немало известных фамилий включает пятая часть "списка спонсоров ВСУ", которая появилась вечером 22 мая. Здесь Анна Нетребко, Семён Слепаков*, Валерий и Константин Меладзе.

Автор материала добавил, что кто-то из звёзд уже успел выступить с опровержением, а кто-то попал туда по недоразумению. Однако большинство лиц, фигурирующих в списке, никаких официальных комментариев пока не давали.

Но продюсер Иосиф Пригожин, которого явно осознанно включили в "список", отверг все обвинения, назвав это "чистой провокацией". Он заявил, что никогда в жизни не позволил бы себе подобного, даже если бы его казнили.

На данный момент авторы канала "Образ будущего" не предоставили фактических доказательств по передаче денежных средств на нужды ВСУ лицами из представленного списка, поэтому вопрос о его достоверности остаётся открытым, заключает автор статьи.

* Внесён Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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