Кардиолог Мамедов назвал возможную причину смерти мужа Дианы Гурцкая: "У него были скрытые предпосылки"

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Профессор, кардиолог и эксперт Лиги здоровья нации Мехман Мамедов в беседе с Pravda.Ru назвал вероятную причину внезапной смерти мужа певицы Дианы Гурцкая Петра Кучеренко.

Фото: mk.ru

Напомним, 20 мая скоропостижно кончался муж певицы Диана Гурцкая Пётр Кучеренко. Мужчине стало плохо во время полёта. Самолёт был вынужден совершить экстренную посадку, однако супруга артистки медикам спасти не удалось.

По словам кардиолога, сам перелёт не мог стать причиной смерти Кучеренко.

"Перелет не может быть непосредственной причиной смерти. Наверное, у него были какие-то скрытые предпосылки", — объясняет эксперт.

Дело в том, что перелёт оказывает большую нагрузку на организм человека, однако для здоровых людей это не опасно. Но в случае, если уже имеются определённые скрытые или явные заболевания, то они могут проявить себя именно во время перелета, подчеркнул медик.

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Диана Гурцкая не может поверить в смерть мужа