Лайма Вайкуле дала оценку людям, которые считают её врагом родины: "Совки" и детсадовцы

1:20 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Популярная певица Лайма Вайкуле ответила людям, которые назвали её врагом народа.

Фото: eg.ru

Лайма Вайкуле открыто выступает против решения российской власти о начале СВО на территории Украины. Такая позиция артистки стала поводом для некоторых её коллег, а также простых граждан России считать её врагом родины. По словам артистки, ряд таких знакомых ей даже известен. Об этом сообщает StarHit.

"У меня есть знакомые, которые бойкот мне устроили. Я в чёрном списке у них. Они не понимают, что происходит: кто плохой, кто хороший. Если я говорю "не делайте другому больно", значит, я плохая. Они не берут трубку на мои звонки. Как в детском саду: ты забрал куклу, а с тобой не разговаривает подружка. Примерно так. Глупость невозможная", — прокомментировала ситуацию Вайкуле.

Кроме того, Вайкуле отметила, что в её родной Латвии тоже есть люди, которые поддерживают спецоперацию и категорически не приемлют наличие чужого мнения. Певица считает, что такие её знакомые — "совки", которые до сих пор мыслят по-советски. Сама Вайкуле никому не навязывает своих взглядов, а просто честно высказывает своё мнение.

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