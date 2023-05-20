Шукшина считает, что Киркоров не прошёл "ритуал очищения": съездил в военный госпиталь, считай, патриот

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Мария Шукшина уверена, что Филипп Киркоров и другие знаменитости только прикрываются патриотизмом, тогда как их либеральная суть остаётся неизменной.

Фото: rnews.ru

Шукшина опубликовала гневный пост, в котором рассказала, что патриотизм в России становится разменной монетой.

"Новый ритуал очищения? Ну, что ж удобно. Оттоптался на кресте, затем съездил в военный госпиталь, считай, патриот", — написала заслуженная артистка России в своём Telegram-канале, намекая на Филиппа Киркорова, который после скандального номера с крестом посетил участников СВО в госпитале в Феодосии.

Актриса считает, что российские звёзды не искренни в своих патриотических порывах, так как их интересуют только деньги и выгода. Она сравнила это с покупкой индульгенции в католической церкви.

Ранее Мария Шукшина опубликовала пост о массовом бегстве госчиновников из России.

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