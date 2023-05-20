Мария Шукшина уверена, что Филипп Киркоров и другие знаменитости только прикрываются патриотизмом, тогда как их либеральная суть остаётся неизменной.
Шукшина опубликовала гневный пост, в котором рассказала, что патриотизм в России становится разменной монетой.
"Новый ритуал очищения? Ну, что ж удобно. Оттоптался на кресте, затем съездил в военный госпиталь, считай, патриот", — написала заслуженная артистка России в своём Telegram-канале, намекая на Филиппа Киркорова, который после скандального номера с крестом посетил участников СВО в госпитале в Феодосии.
Актриса считает, что российские звёзды не искренни в своих патриотических порывах, так как их интересуют только деньги и выгода. Она сравнила это с покупкой индульгенции в католической церкви.
Ранее Мария Шукшина опубликовала пост о массовом бегстве госчиновников из России.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Россияне, которые прилетели сегодня первым авиарейсом из Москвы в Тбилиси, рассказали о своих первых впечатлениях о Грузии.