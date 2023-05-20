Серябкина возмутилась поведением Мусагалиева на шоу "Музыкальная интуиция"

Певица Ольга Серябкина возмутилась поведением ведущего шоу Азамата Мусагалиева "Музыкальная интуиция" на ТНТ.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Артистка заявила, что Мусагалиев вводит участников шоу "в заблуждение". И относится к ним предвзято, цитирует пресс-службу телеканала РИА Новости.

В составе команды Ольги Серябкиной были:

актриса Мария Кравченко ,

, юморист Айдар Гараев.

В противоположной команде сыграли:

певица Кети Топурия ,

, комик Денис Дорохов ,

, звезда женского стендапа Зоя Яровицына.

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