Певица Ольга Серябкина возмутилась поведением ведущего шоу Азамата Мусагалиева "Музыкальная интуиция" на ТНТ.
Артистка заявила, что Мусагалиев вводит участников шоу "в заблуждение". И относится к ним предвзято, цитирует пресс-службу телеканала РИА Новости.
В составе команды Ольги Серябкиной были:
В противоположной команде сыграли:
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