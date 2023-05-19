Стас Костюшкин побрился налысо ради операции по пересадке волос: "Сколько домыслов у вас было на этот счет"

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец, экс-солист группы "Чай вдвоём" Стас Костюшкин рассказал, зачем он побрился налысо.

Фото: ria.ru

В своём Telegram-канале Стас Костюшкин объяснил причину своего недавнего поступка. Напомним, ранее артист на камеру побрился налысо. Причину, по которой певец это сделал, он тогда не назвал.

Как оказалось, Костюшкин побрился налысо для того, чтобы осуществить пересадку волос.

"Как же давно вы ждали развязку этой истории, сколько домыслов у вас было на этот счет. Наконец-то я могу с вами поделиться всеми подробностями операции "Как Стас за волосами ходил". Посоветовали мне клинику, попробовал на себе, вот что прям называется — на своей шкуре", — написал певец.

По словам артиста, операция по пересадке волос прошла безболезненно и быстро. Костюшкин подчеркнул, что остался доволен результатом.

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Стас Костюшкин побрил голову налысо