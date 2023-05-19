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Экс-супруга Александра Серова Елена Стебенёва оценила брак с певцом

0:53
Шоу-бизнес

Экс-супруга Александра Серова не жалеет о совместной жизни с артистом.

Экс-супруга Александра Серова Елена Стебенёва оценила брак с певцом
Фото: alexander-serov.ru

Серов и Елена Стебенёва прожили в браке 17 лет. По словам певца, бывшая жена очень сильно его разочаровала. Александр до сих пор обижен на Елену и предпочитает не общаться с экс-супругой, даже несмотря на наличие общей дочери.

"Примирения быть не может. Она не смогла оценить всё то, что я делал для семьи. У меня тяжёлый камень на душе, в груди всё свербит", — отмечал Серов в шоу "Жизнь и судьба".

Елена, которая уже 11 лет замужем за другим мужчиной, предпочитает не отвечать на негатив в свой адрес.

"Я бывшая супруга Серова. Был такой период в моей жизни. Прекрасное прошлое и дочь. Проехали", — написала Стебенёва в своих социальных сетях.

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"Судьба человека" с Александром Серовым
Автор Елизавета Клейман
Елизавета Клейман — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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