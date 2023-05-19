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Певица Алла Пугачёва купила квартиру спившемуся автору хита "Арлекино" Борису Баркасу

1:16
Шоу-бизнес

Певец Андрей Ковалёв рассказал, как вместе с Аллой Пугачёвой купил квартиру автору текста песни "Арлекино" Борису Баркасу.

Певица Алла Пугачёва купила квартиру спившемуся автору хита "Арлекино" Борису Баркасу
Фото: tvcenter.ru

После того как "Арлекино" стал всесоюзным хитом, пути Аллы Борисовны и Бориса Баркаса разошлись. Певица была убеждена, что поэт-песенник эмигрировал из России, однако Борис Владимирович начал пить и скитаться по улицам в поисках заработка.

По словам Ковалёва, о бедственном состоянии Баркаса он узнал от своего помощника.

"Я тогда был депутатом. И мой помощник рассказал, что автор "Арлекино" живёт без паспорта в приюте для бомжей. Я помог ему восстановить документы. Потом его пригласили в шоу на Первом канале. Там его и увидела Алла Борисовна", — рассказал певец в YouTube-шоу "Алёна, блин!".

После программы Пугачёва позвонила Ковалёву и предложила купить Баркасу квартиру.

"Мы скинулись и купили ему квартиру. Но пить он не бросил. Поэтому буквально через две недели её пропил", — отметил певец.

Борис Баркас умер в 2027 году. Официальной причиной смерти была названа сердечная недостаточность.

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Автор Елизавета Клейман
Елизавета Клейман — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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