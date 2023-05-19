Певица Валерия стала счастливой бабушкой в 2021 году. Сын Арсений Шульгин и его жена Лиана подарили артистки внучку Селин, которая стала настоящей радостью для звёздной бабушки.
Недавно певица сообщила в Сети о том, что её сын с невесткой уехали из Москвы и оставили Селин у неё на три дня. Валерия так любит проводить время с малышкой, что немного возмущена, что её родители так быстро вернутся.
"Ребята уехали на три дня из Москвы. Решили, что Селинка у нас это время поживёт. Вот думаю: и почему они так быстро возвращаются?" — написала Валерия у себя в соцсетях.
Артистка активно ведёт свой блог и делиться с подписчиками радостными моментами проведёнными с внучкой. Певица отмечает, что Селин растёт очень добрым и не по годам развитым ребёнком.
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