Сын певицы Валерии и невестка уехали из Москвы, оставив внучку Селин на неё

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Валерия стала счастливой бабушкой в 2021 году. Сын Арсений Шульгин и его жена Лиана подарили артистки внучку Селин, которая стала настоящей радостью для звёздной бабушки.

Фото: kp.ru

Недавно певица сообщила в Сети о том, что её сын с невесткой уехали из Москвы и оставили Селин у неё на три дня. Валерия так любит проводить время с малышкой, что немного возмущена, что её родители так быстро вернутся.

"Ребята уехали на три дня из Москвы. Решили, что Селинка у нас это время поживёт. Вот думаю: и почему они так быстро возвращаются?" — написала Валерия у себя в соцсетях.

Артистка активно ведёт свой блог и делиться с подписчиками радостными моментами проведёнными с внучкой. Певица отмечает, что Селин растёт очень добрым и не по годам развитым ребёнком.

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