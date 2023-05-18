Михаил Пореченков не осуждает уехавших из России звёзд: "Не вправе никого судить"

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский актёр Михаил Пореченков призвал платить больше россиянам, чтобы они не уезжали за границу.

Фото: eg.ru

По мнению Пореченкова, он не в праве никого судить, даже если речь идёт о российских звёздах, которые уехали из страны. Также актёр отметил, что уехали не только известные люди, но и ряд профессионалов в области кинематографа.

По словам артиста, многие специалисты по спецэффектам уехали за границу с целью устроиться на работу с более высокой зарплатой.

"Платите людям здесь, не относитесь наплевательски к человеческому ресурсу", — заявил Пореченков в беседе с vm.ru.

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