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Продюсер Сергей Лавров высказался о "запрещённом списке" артистов в России

1:31
Шоу-бизнес

Продюсер Сергей Лавров в беседе с Pravda.Ru высказался о списке артистов, которые "запрещены" в России. Он отметил: как такового, понятия о том, кого можно приглашать на выступление, а кого нельзя — нет. Однако после начала СВО на Украине многие организаторы тщательно анализируют рынок, чтобы не нарваться на критику общественности.

Продюсер Сергей Лавров высказался о "запрещённом списке" артистов в России
Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

Лавров сообщил, что его коллеги прекрасно понимают, что связываться с теми артистами, которые высказываются против СВО и эмигрировали из России не стоит, так как могут наступить не самые благоприятные последствия.

Промоутер рассказал, что сейчас, как только речь идёт про знаменитостей, которые где-то негативно высказываются о родине, то их концерты отменяют сразу же, потому что организаторы боятся каких-либо проверок.

"Понятно, что если ты объявишь о выступлении Максима Галкина*, то после отмены этого концерта расходы никто не возместит. Поэтому организаторы, чувствуя и зная, что его могут отменить, просто за это не берутся", — сказал продюсер в беседе с Pravda.Ru.

Лавров уверил, что конкретного списка не существует. Просто имеется такая негласность. И именно поэтому некоторых опальных артистов просто никуда не приглашают, а в кассах нет продажи билетов на их концерты.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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