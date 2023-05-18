Продюсер "Маски" Сумачёва назвала необоснованной критику Виктории Дайнеко в адрес шоу

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер шоу "Маска" Юлия Сумачёва ответила на критику Виктории Дайнеко, которая выступала в четвёртом сезоне проекта в образе Феникса.

Фото: damion.club

Ранее певица обвинила организаторов "Маски" в предвзятости. Дайнеко заявила, что постановщики ставили ей слишком простые номера. Виктория уверена, что покинула проект в самом начале именно из-за отсутствия качественных декораций и малого количество танцоров на сцене во время её выступлений.

Нападки артистки прокомментировала продюсер "Маски" Юлия Сумачёва. В беседе с изданием "СтарХит" она подчеркнула, что считает претензии Дайнеко необоснованными.

"Для нас очень важен результат, потому что мы делаем яркое шоу. Костюм Вики был сложным. Неудобно активно двигаться с балетом, когда у тебя 15-килограммовые крылья за спиной. Поэтому репертуар подбирался индивидуально", — отметила Сумачёва.

Продюсер добавила, что у Дайнеко была возможность сменить режиссёра своих номеров, так как на проекте работают сразу два постановщика. Однако певица подобного желания не изъявляла.

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Виктория Дайнеко в шоу "Маска"