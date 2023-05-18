Народный артист России Князев: "СВО переориентировала людей на другие ценности"

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Народный артист России Евгений Князев активно гастролирует с новыми театральными постановками по стране. Актёр отметил, что после начала СВО на Украине зрители стали осознаннее и не желают, чтобы их "тупо веселили".

Фото: culture.ru

Князев также сообщил, что у многих россиян кто-то из членов семьи отправился защищать родину, поэтому артисты "разговаривают с ними о серьёзном и настоящем".

"Своими выступлениями мы сказали им: "Ребята, жизнь продолжается". Нельзя разговаривать с публикой языком бесконечных слёз", — сказал артист в беседе с РИА Новости.

Более того, руководитель театрального училища имени Щукина уже неоднократно отправлял посильную помощь ВС РФ.

"Наш театр, например, регулярно собирает помощь и отправляет в зону СВО", — сообщил Князев.

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