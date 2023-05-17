Врач Аюпова заподозрила проблемы со здоровьем у Ларисы Долиной: огромные круги под глазами

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Врач-косметолог Татьяна Аюпова прокомментировала состояние здоровья известной певицы Ларисы Долиной.

Фото: moslenta.ru

По словам специалиста, у Ларисы Долиной проявились нездоровые отёки. Напомним, недавно артистка появилась перед поклонниками не в лучшем виде. В частности, фанаты заметили у певицы огромные круги под глазами, которые были видны даже через плотный грим. Об этом сообщает BLITZ+.

"Как мы отличаем сердечные отеки от почечных? Если они проявляются к вечеру, значит сердце за день перетрудилось. А если утром — значит проблемы с почками. Здесь похоже на то, что щитовидка плохо работает. Есть признаки и возрастного гипогонадизма (нарушение функции яичников)", — пояснила врач.

Аюпова отметила, что причиной такого внешнего вида является плотный график артистки.

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