Со счетов Инстасамки были сняты все ограничения после проверки

Со счетов Инстасамки (Дарьи Зотеевой) были сняты все ограничения.

Фото: tvcenter.ru

Ранее стало известно, что ФНС сняла все ограничения со счетов блогера и исполнительницы песен Инстасамки. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Напомним, ранее СМИ писали, что блогер после известия о проверке налоговой службой, улетела в ОАЭ. В настоящее время знаменитость уже находится в Москве.