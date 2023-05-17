Со счетов Инстасамки (Дарьи Зотеевой) были сняты все ограничения.
Ранее стало известно, что ФНС сняла все ограничения со счетов блогера и исполнительницы песен Инстасамки. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Напомним, ранее СМИ писали, что блогер после известия о проверке налоговой службой, улетела в ОАЭ. В настоящее время знаменитость уже находится в Москве.
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